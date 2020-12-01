Сьогодні «Шахтар» приймає «Реал» на «Олімпійському»

Футболісти донецького «Шахтаря» у вівторок, 1 грудня, проведуть поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» прийматимуть чемпіона Іспанії мадридський «Реал».

Матч «Шахтар» - «Реал» покаже телеканал «Футбол 1». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 19.55.

Зустріч, яка пройде на НСК «Олімпійський» у Києві без глядачів, обслуговуватиме бригада арбітрів з Румунії на чолі з 40-річним Овідіу Хацеганом.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» в Менхенгладбаху зустрінеться з італійським «Інтером» з Мілана.

Турнірне становище: «Боруссія» - 8 очок, «Реал» - 7, «Шахтар» - 4, «Інтер» - 2.

Нагадаємо, у першому турі групової стадії розіграшу «Шахтар» в Мадриді переміг «Реал» практично резервним складом (3:2).

Фото: ФК "Шахтар".