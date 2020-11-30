Повинні добре зіграти в обороні і анулювати сильні сторони «Реала» - Каштру

Головний тренер «Шахтаря» не втрачає надії вийти з групи в ЛЧ.

Головний тренер «Шахтаря» Луїш Каштру сподівається на позитивний результат в матчі групового етапу Ліги чемпіонів з «Реалом», повідомляє Укрінформ.

«Ми прекрасно розуміємо, що завтрашня гра з «Реалом» не пов'язана з минулими поєдинками. Завтра буде дуже специфічна гра. Нам потрібно готуватися до складного поєдинку, який буде дуже важливий для нас і для «Реала». Можливо, в першому поєдинку «Реал» недооцінив нас, наших гравців.

Завтра «Реалу» буде набагато легше вгадати наш склад. Повинні добре зіграти в обороні і анулювати всі сильні сторони «Реала». Нам дуже важливо не відступати від гри, яку ми показали в першому поєдинку. Ми хочемо продовжити виступ в Лізі чемпіонів.

Ми втрачаємо гравців щотижня. Це можуть бути травми і COVID-19. Ми повинні звикати до цього. Ми також можемо провести вдалу гру, а потім не дуже вдалу. Зараз немає ніякої стабільності. У нас не було зборів, не було відпустки, не було переходу в новий сезон. Ми закінчили попередній і відразу почали новий», - повідомив Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок «Шахтар» - «Реал» зіграють 1 грудня на НСК «Олімпійський» в Києві. Початок – о 19:55. У Мадриді «гірники» обіграли команду Зінедіна Зідана 3:2.