Перша ліга: «Гірник-Спорт» закріпився у групі лідерів

У понеділок, 30 листопада, завершився 16-го тур чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги.

Серед результатів матчів другого ігрового дня варто виокремити успіх клубу "Гірник-Спорт" з Горішніх Плавнів, який обіграв в Івано-Франківську "Прикарпаття" (2:0) і закріпився у групі лідерів, передає Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Рух" забили: Роман Барчук (49-та хвилина, з пенальті) - у господарів; Юрій Батюшин (6) та Єгор Твердохліб (34) - у гостей.

Інші сьогоднішні зустрічі завершилися так: "Кремінь" (Кременчук) - "Волинь" (Луцьк) - 1:2, "Нива" (Тернопіль) - "Металіст 1925" (Харків) - 1:2, "Миколаїв" - "Кристал" (Херсон) - 6:0.

Результати поєдинків 16-го туру, які були зіграні у неділю, 29 листопада: "Верес" (Рівне) - "Оболонь" (Київ) - 1:0, "Полісся" (Житомир) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 1:3, "ВПК-Агро" (Шевченківка) – "Альянс" (Липова Долина) - 1:3.

Зукстріч "Чорноморець" (Одеса) - "Авангард" (Краматорськ) перенесли через спалах коронавірусу в одеському клубі.

Становще лідерів: "Агробізнес" - 31 очко (після 15 ігор), "Верес" - 30 (14), "Чорноморець" - 28 (14), "Гірник-Спорт" - 26 (15), "Металіст 1925" - 25 (15), "Миколаїв" - 25 (15).

17-й тур запланований на 19 березня 2021 року.

Фото: galychyna.if.