Матч УПЛ «Маріуполь» - «Динамо» пройде на стадіоні імені Лобановського
Укрінформ
Поєдинок 12-го туру чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги між "Маріуполем" та київським "Динамо" пройде 5 грудня у столиці.
Зустріч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 19.30, повідомляє пресслужба ФК "Маріуполь".
Через реконструкцію стадіону маріупольський клуб проводить усі матчі першого кола УПЛ на виїзді.
Додамо, що 5 грудня на київському НСК "Олімпійський" пройде матч чемпіонату України "Шахтар" (Донецьк) - "Минай".
Фото: uk.wikipedia.org.