Чемпіонат України з шахів завершився перемогою Шевченка в бліці

Київський гросмейстер Кирило Шевченко, який набрав 7,5 очка з 9 можливих, виграв чемпіонат України з бліцу в Кременчуці.

Шевченко випередив на півочка Юрія Кузубова з Краматорська, на 1 очко - Платона Гальперіна з Чернігова і Еміля Мірзоєва з Миколаєва, передає Укрінформ.

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Раніше чемпіонами України-2020 стали харків'янин Антон Коробов, який переміг в класичних шахах, і миколаївець Олександр Зубов - в рапіді.

На фото: Кирило Шевченко (nashkiev.ua).