Чемпіонат України з шахів завершився перемогою Шевченка в бліці
Укрінформ
Київський гросмейстер Кирило Шевченко, який набрав 7,5 очка з 9 можливих, виграв чемпіонат України з бліцу в Кременчуці.
Шевченко випередив на півочка Юрія Кузубова з Краматорська, на 1 очко - Платона Гальперіна з Чернігова і Еміля Мірзоєва з Миколаєва, передає Укрінформ.
Раніше чемпіонами України-2020 стали харків'янин Антон Коробов, який переміг в класичних шахах, і миколаївець Олександр Зубов - в рапіді.
На фото: Кирило Шевченко (nashkiev.ua).