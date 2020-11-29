«Інгулець» вперше переміг у футбольній Прем'єр-лізі України

"Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області здобув першу перемогу у своєму дебютному сезоні чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

В 11-му турі УПЛ на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому "Інгулець" завдав поразки донецькому "Олімпіку" з рахунком 2:1, передає Укрінформ.

"Інгулець" обіграв "Олімпік" завдяки голам грузинського хавбека Ніколоза Січінаві, який відзначився на 17-й хвилині, та хорватського півзахисника Младена Бартуловича (54). На 6-й доданій хвилині до основного часу протистояння пенальті реалізував іранський хавбек "Олімпіка" Шахаб Зейхеді.

Результати інших матчів 11-го туру:

"Львів" - "Маріуполь" - 1:3

голи: Енес Махмутович (76) - Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34), Олег Очеретко (60);

"Олександрія" - "Рух" (Львів) - 0:0;

"Динамо" (Київ) - "Ворскла" (Полтава) - 2:0

голи: Віктор Циганков (14), Беньямін Вербич (37);

"Дніпро-1" - "Шахтар" (Донецьк) - 0:1

гол: Тете (88);

"Минай" - "Зоря" (Луганськ) - 0:3

голи: Владислав Кочергін (53), Дмитро Іванісеня (58), Олександр Гладкий (61);

"Колос" (Ковалівка) - "Десна" (Чернігів) - 1:1

голи: Володимир Лисенко (12, з пенальті) - Пилип Будківський (27, з пенальті).

Турнірне становище: "Динамо" - 26 очок (після 11-ти ігор), "Шахтар" - 23 (11), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 17 (11), "Колос" - 16 (11), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Зоря" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (10), "Інгулець" - 10 (11), "Минай" - 9 (10), "Дніпро 1" - 8 (11), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).

Фото: ФК "Інгулець".