УХЛ: «Кременчук» обіграв «Дніпро»

Чинний чемпіон здобув 9-у перемогу в сезоні.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В центральному матчі 12-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Дніпро» (Херсон) 4:1, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» обіграв «Дніпро» (4:1) і наблизився до лідера чемпіонату. У складі господарів шайби закинули: Савченко, Деніскін-2, Коробов. За херсонців відзначився Крисанов.

В іншому матчі дня «Сокіл» (Київ) приймає «Маріуполь».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 21 (12), 2.«Кременчук» - 18 (12), 3.«Сокіл» - 16 (11).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 12-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 6:0, а «Білий Барс» (Біла Церква) поступився на виїзді «Краматорську» 2:7.

Фото: сайт УХЛ