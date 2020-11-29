Бій Тайсон – Джонс завершився внічию

«Залізний Майк» бив менше, але влучніше.

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Майком Тайсоном і екс-чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом завершився внічию, повідомляє Укрінформ.

Бій відбувся у Лос-Анджелесі. На кону поєдинку стояв спеціальний пояс WBC - Frontline Battle Belt («Пояс битви на лінії фронту»). Спортсмени відпрацювали всі вісім раундів (по дві хвилини).

Після активних перших раундів, ветерани швидко втомилися і в подальшому жоден з боксерів не зумів напрацювати на перемогу. За підсумками восьми раундів судді дали нічийний результат – 76-76, 79-73, 76-80.

Однак, за підрахунками CompuBox Тайсон мав велику первагу. Згідно з ними Тайсон значно перевершив Джонса в точності ударів. Майк викинув 193 удари, з яких точними виявилися 67. Тоді як Джонс доніс до мети всього лише 37 ударів з 236 викинутих.

Фото: USA Today Sports