Кубок світу з біатлону: етап в Контіолахті продовжать спринтерські гонки

На стартовому етапі Кубка світу з біатлону в Контіолахті (Фінляндія) в неділю, 29 листопада, відбудуться спринтерські гонки.

Чоловічий спринт на 10 км з двома вогневими рубежами (початок о 11.30) пройде за участю українців Дмитра Підручного (18-й стартовий номер), Артема Прими (49), Богдана Цимбала (61), Руслана Ткаленка (65) та Тараса Лесюка (85), передає Укрінформ.

У жіночій індивідуальній гонці на 7,5 км (початок о 14.40) Україну представлятимуть Юлія Джима (9), Валя Семеренко (22), Олена Підгрушна (44), Віта Семеренко (81) і Дар'я Блашко (93).

Читайте також: Норвежець Лагрейд виграв стартову гонку Кубка світу з біатлону

До 6 грудня у Контіолахті також пройдуть гонки переслідування та класичні естафети.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону відбудуться в австрійському Гогфільцені (11-20 грудня), німецькому Обергофі (7-17 січня), італійському Антгольці (21-24 січня), чеському Нове-Мєсто (4-14 березня) та норвезькому Голменколлені (18-21 березня).

Чемпіонат світу з біатлону 10-21 лютого прийматиме словенська Поклюка.