Серія А: «Ювентус» сенсаційно втратив очки перед матчем з «Динамо»

Команда Роналду відстає від першого місця на три очки.

У матчі 9-го туру італійської Серії А «Ювентус» на виїзді не зумів обіграти «Беневенто» - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Гості вийшли вперед на 21-й хвилині після голу Морати. Наприкінці першої половини господарі рахунок зрівняли - відзначився Летиція. У підсумку, матч завершився внічию 1:1. «Ювентус» набрав 17 очок і залишився на 5-у місці.

Топ-4 Серії А: 1.«Мілан» - 20 (8), 2.«Інтер» - 18 (9), 3.«Сассуоло» - 18 (9), 4.«Рома» - 17 (8). «Інтер» сьогодні обіграв на виїзді «Сассуоло» - 3:0. В центральному матчі туру «Мілан» приймає «Фіорентину» (29 листопада, 16:00).

Нагадаємо, що 2 грудня «Ювентус» у себе вдома прийматиме київське «Динамо» в Лізі чемпіонів.

Фото: Getty Images