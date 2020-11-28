«Динамо» перемогло «Ворсклу» і продовжує лідирувати в УПЛ

Футболісти "Динамо" здолали 28 листопада полтавську "Ворсклу" (2:0) у центральному матчі 11-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на НСК "Олімпійський забили Віктор Циганков (14-та хвилина) та Беньямін Вербич (37), передає Укрінформ.

На 82-й хвилині вилучений динамівець Ілля Забарний, на 90-й - полтавець Ібрагім Кане.

"Олександрія" та львівський "Рух" обійшлися без голів - 0:0. На 59-й хвилині у складі "Олександрії" червону картку отримав захисник Валерій Бондаренко.

У суботу також зустрінуться "Дніпро-1" і донецький "Шахтар" (початок о 19.30; транслюватиме телеканал "Уніан-ТБ").

На неділю, 29 листопада, заплановані поєдинки закарпатського "Миная" з луганською "Зорею" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною" (17.00; "Футбол 1"), "Інгульця" з селища Петрове Кіровоградської області з донецьким "Олімпіком" (19.30; "Футбол 1").

Як повідомляв Укрінформ, у стартовому поєдинку 11-го туру "Львів" у п'ятницю програв удома "Маріуполю" - 1:3.

Голи: Енес Махмутович (76) - Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34), Олег Очеретко (60).

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Турнірне становище: "Динамо" - 26 очок (після 11-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 19 (11), "Десна" - 16 (10), "Маріуполь" - 16 (11), "Олександрія" - 15 (11), "Колос" - 15 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро 1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 6 (11).

На фото: Беньямін Вербич/fcdynamo.kiev.ua.