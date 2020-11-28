УХЛ: «Донбас» здобув десяту перемогу в сезоні

Кращий бомбардир чемпіонату – нападник «Донбасу» Андрій Сигарьов закинув у ворота «Крижаних Вовків» п’ять шайб.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 12-го туру «Донбас» переміг на чужому льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 6:0, повідомляє Укрінформ.

«Донбас» впевнено обіграв «Вовків» (6:0) і зміцнив свої позиції лідера чемпіонату. У складі гостей шайби закинули: Сигарьов-5, Костиков.

В іншому матчі дня «Білий Барс» (Біла Церква) грає на виїзді з «Краматорськом».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 21 (12), 2.«Кременчук» - 16 (11), 3.«Сокіл» - 16 (11).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 11-го туру регулярного чемпіонату «Сокіл» (Київ) переміг на чужому льоду «Кременчук» 3:1, а «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв «Крижаних Вовків» (Київ) 3:2.

Фото: сайт УХЛ