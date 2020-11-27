Став відомий склад збірної України на перші гонки Кубка світу з біатлону
Укрінформ
Першими стартуватимуть Дмитро Підручний і Юлія Джима.
Стали відомі стартові склади чоловічої та жіночої збірних України на індивідуальні гонки першого етапу Кубка світу з біатлону в Контіолахті, повідомляє biathlon.com.ua.
Збірна України. Чоловіки. Індивідуальна гонка
2 (стартовий номер). Дмитро Підручний, 5. Артем Прима, 49. Антон Дудченко, 78. Руслан Ткаленко, 96. Богдан Цимбал
Збірна України. Жінки. Індивідуальна гонка
19. Юлія Джима, 22. Віта Семеренко, 50. Олена Підгрушна, 77. Дар'я Блашко, 87. Катерина Бех.
У суботу, 28 листопада, в Контіолахті стартує новий біатлонний сезон. Чоловіча індивідуальна гонка розпочнеться о 12:00, жіноча - о 15:20.