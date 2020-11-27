"Львів" програв "Маріуполю" на старті 11 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 11-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався п'ятницю, 27 листопада, поєдинком на "Арені Львів".

Стартовий матч туру між "Львовом" і "Маріуполем" завершився поразкою господарів з рахунком 1:3, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Енес Махмутович, який відзначився на 76-й хвилині у складі львів'ян; Данило Сікан (13), Дмитро Мишньов (34) та Олег Очеретко (60) - у "Маріуполя".

У другий ігровий день в суботу, 28 листопада, зустрінуться "Олександрія" та львівський "Рух", київське "Динамо" і полтавська "Ворскла", "Дніпро- 1" і донецький "Шахтар".

На неділю, 29 листопада, заплановано поєдинки закарпатського "Миная" з луганською "Зорею", ковалівського "Колоса" з чернігівською "Десною", "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з донецьким "Олімпіком".

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 19 (10), "Десна" - 16 (10), "Колос" - 15 (10), "Олександрія" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Маріуполь" - 16 (11), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро 1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (10), "Рух" - 5 (10).