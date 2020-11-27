У Києві проходить чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Київський Палац спорту приймає 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики.

Спортсменки з 23-х країн виборюють звання чемпіонок та призерів в індивідуальних та командних дисциплінах, повідомляє Укрінформ.

Турнір стартував з кваліфікації індивідуальних виступів юніорок у вправах з м’ячем і скакалкою. Нашу збірну представляли Меланія Тур, Поліна Каріка і Карина Сидорак. Дівчата показали одні з найкращих результатів.

В кваліфікації групових виступів з м’ячем доросла українська збірна посідає четверте місце. Після завершення офіційної частини першого турнірного дня провели відкриття чемпіонату Європи. В ньому взяли учать амбасадори турніру, запрошені гості та організатори, зокрема старший тренер збірної Ірина Дерюгіна, президент Європейської федерації гімнастики Фарід Гаїбов та інші. Співачка Мішель Андраде виконала гімн турніру.