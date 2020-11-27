У Києві проходить чемпіонат Європи з художньої гімнастики

У Києві проходить чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Фоторепортаж
Укрінформ
Київський Палац спорту приймає 36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики.

Спортсменки з 23-х країн виборюють звання чемпіонок та призерів в індивідуальних та командних дисциплінах, повідомляє Укрінформ.

Турнір стартував з кваліфікації індивідуальних виступів юніорок у вправах з м’ячем і скакалкою. Нашу збірну представляли Меланія Тур, Поліна Каріка і Карина Сидорак. Дівчата показали одні з найкращих результатів.

В кваліфікації групових виступів з м’ячем доросла українська збірна посідає четверте місце. Після завершення офіційної частини першого турнірного дня провели відкриття чемпіонату Європи. В ньому взяли учать амбасадори турніру, запрошені гості та  організатори, зокрема старший тренер збірної Ірина Дерюгіна, президент Європейської федерації гімнастики Фарід Гаїбов та інші. Співачка Мішель Андраде виконала гімн турніру. 

Як повідомляв Укрінформ, Parimatch став титульним партнером чемпіонату Європи з художньої гімнастики-2020, який відбудеться у Києві з 26 по 29 листопада.

Фото: Геннадій Мінченко, Багмут Павло

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