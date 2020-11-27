Бокс: Теофімо Лопес назвав своїх бажаних суперників

Абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі американець Теофімо Лопес розповів, з ким хоче провести поєдинок найближчим часом.

У шорт-листі американця не виявилося колишнього чемпіона світу у трьох вагових категоріях українця Василя Ломаченка, повідомляє Klitschko-brothers.com.

"Три суперники, з якими я хочу зустрітися? Якщо Хосе Рамірес і Джош Тейлор боксуватимуть у першій напівсередній вазі, зустріч із переможцем стане чудовою нагодою. Ще один опонент - Джервонта Девіс. Також можна битися з Райаном Гарсією або Девіном Гейні. Справа в тому, що їм, ймовірно, доведеться зустрітися зі мною у якійсь із вагових категорій, - зазначив Лопес. - Якщо чесно, я готовий боксувати навіть зі своїми обов'язковими претендентами. Піду на що завгодно. Ми побили найжорсткішого хлопця, з яким багато хто не хотів віходіть на ринг. Я думаю, тепер настав момент, коли ми просто візьмемо гору над будь-яким суперником".

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 18 жовтня нинішнього року Ломаченко програв Лопесу у Лас-Вегасі (США) одноголосним рішенням суддів - 119-109, 117-111, 116-112. Український боксер втратив пояси WBA Super, WBC Franchise і WBO. Лопес став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Фото: gettyimages.es.