Волейболістки "Хіміка" залишили Кубок ЄКВ

Южненський "Хімік" програв турецькому "Галатасараю" і другий матч 1/16 фіналу волейбольного Кубка ЄКВ.

Українські волейболістки залишили турнір після поразки у Стамбулі з рахунком 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 25:27), передає Укрінформ.

Найрезультативнішою в команда Євгена Ніколаєва стала Юлія Бойко, на рахунку якої 23 очки.

У першому матчі "Хімік" поступився турецькій команді, зовсім не взявши жодного сету - 0:3 (17:25, 18:25, 19:25).

Фото: fvu.in.ua.