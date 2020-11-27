Хавбек «Зорі» Хомченовський дискваліфікований на два матчі

Хавбек «Зорі» Хомченовський дискваліфікований на два матчі

Укрінформ
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) ухвалив рішення щодо покарання гравця ФК «Зоря» (Луганськ) Дмитра Хомченовського. 

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, півзахисника «Зорі» Дмитра Хомченовського було вилучено з поля в матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) проти полтавської «Ворскли» (0:0), передає Укрінформ.

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Згідно з рішенням КДК, Хомченовського відсторонено на два матчі.

Фото: ФК «Зоря».

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