Україна залишається на 12 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Після чергового єврокубкового тижня Україна посідає 12-е місце у в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Як повідомляв Укрінформ, у четвертому турі Ліги Європи луганська "Зоря" обіграла грецький АЕК, заробивши 0,400 бала (2 набраних очки діляться на 5 команд, які стартували).

Відставання України від Шотландії, яка йде 11-ю, скоротилася з 0,475 до 0,325 бала. Туреччина позаду на інтервалі в 0,200.

Наступного тижня донецький "Шахтар" прийматиме мадридський "Реал", київське "Динамо" зіграє у Турині з "Ювентусом", а "Зоря" зійдеться з англійським "Лестером".

Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів (станом на 27 листопада):

1. Іспанія - 88,855 - за п'ять останніх сезонів (10,500 - за сезон-2020/21);

2. Англія - 87,426 (11,214);

3. Італія - 68,010 (8,857);

4. Німеччина - 67,284 (8,928);

5. Франція - 52,748 (4,583);

6. Португалія - 44,349 (5,400);

7. Росія - 37,882 (3,833);

8. Голландія - 35,800 (5,800);

9. Бельгія - 35,100 (4,600);

10. Австрія - 33,825 (4,700);

11. Шотландія - 30,625 (5,750);

12. УКРАЇНА - 30,300 (4,000);

13. Туреччина - 30,100 (3,100)...