Ліга Європи УЄФА: результати матчів четвертого туру

У Лізі Європи УЄФА відбулися поєдинки четвертого туру групового етапу.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" обіграли в Афінах грецький АЕК - 3:0. В іншому матчі квартету G португальська "Брага" не втримала перемогу над англійським "Лестером" - 3:3.

Результати поєдинків четвертого туру основної сітки Ліги Європи УЄФА.

Група А: "Клуж" (Румунія) - "Рома" (Італія) - 0:2, ЦСКА (Софія, Болгарія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 0:1;

турнірне становище: "Рома" - 10 очок, "Янг Бойз" - 7, "Клуж" - 4. ЦСКА - 1.

Група В: "Мольде" (Норвегія) - "Арсенал" (Англія) - 0:3, "Дандолк" (Ірландія) - "Рапід" (Відень, Австрія) - 1:3;

турнірне становище: "Арсенал" - 12 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 6, "Дандолк" - 0.

Група С: "Ніцца" (Франція) - "Славія" (Чехія) - 1:3, "Байєр" (Німеччина) - "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - 4:1;

турнірне становище: "Славія" - 9 очок, "Байєр" - 9, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3.

Група D: "Рейнджерс" (Шотландія) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:2, "Стандард" (Бельгія) - "Лех" (Польща) - 2:1;

турнірне становище: “Рейнджерс" - 8 очок, "Бенфіка" - 8, "Лех" - 3, "Стандард" - 3.

Група Е: "Гранада" (Іспанія) - "Омонія" (Кіпр) - 2:1, ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - ПАОК (Греція) - 3:2;

турнірне становище: "Гранада" - 10 очок, ПСВ "Ейндховен" - 6, ПАОК - 5, "Омонія" - 1.

Група F: АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - 0:0, "Наполі" (Італія) - "Рієка" (Хорватія) - 2:0;

турнірне становище: "Наполі" - 9 очок, "Реал Сосьєдад" - 7, АЗ "Алкмаар" - 7, "Рієка" - 0.

Група G: АЕК (Греція) - "Зоря" (Луганськ, Україна) - 0:3, "Брага" (Португалія) - "Лестер" (Англія) - 3:3;

турнірне становище: "Лестер" - 10 очок, "Брага" - 7, АЕК - 3, "Зоря" - 3.

Група Н: "Лілль" (Франція) - "Мілан" (Італія) - 1:1, "Спарта" (Чехія) - "Селтік" (Шотландія) - 4:1;

турнірне становище: "Лілль" - 8 очок, "Мілан" - 7, "Спарта" - 6, "Селтік" - 1.

Група I: "Карабах" (Азербайджан) - "Сівваспор" (Туреччина) - 2:3, "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - "Вільярреал" (Іспанія) - 1:1;

турнірне становище: "Вільярреал" - 10 очок, "Маккабі" - 7, "Сівваспор" - 6, "Карабах" - 0.

Група J: ЛАСК (Австрія) - "Антверпен" (Бельгія) - 0:2, "Тоттенгем" (Англія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 4:0;

турнірне становище: “Антверпен" - 9 очок, "Тоттенгем" - 9, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0.

Група K: ЦСКА (Росія) - "Феєноорд" (Голландія) - 0:0, "Вольфсбергер" (Австрія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 0:3;

турнірне становище: "Динамо" (З) - 8 очок, "Феєноорд" - 5, "Вольфсбергер" - 4, ЦСКА - 3.

Група L: "Гент" (Бельгія) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 0:2, "Слован" (Словаччина) - "Гоффенгайм" (Німеччина) - 0:2;

турнірне становище: "Гоффенгайм" - 12 очок, "Црвена Звезда" - 9, "Слован" - 3, "Гент" - 0.

Поєдинки четвертого туру пройдуть 3 грудня.

Нагадаємо, по дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).