Приниження за планом

«Шахтар» вдруге програв «Боруссії» і максимально ускладнив собі завдання в групі Ліги чемпіонів.

Донецький «Шахтар» зазнав ніщивної поразки в матчі проти «Боруссії» з Мьонхенгладбаху 0:4 в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Німці декласували суперника на стадіоні «Боруссія-парк». Загальний рахунок очних зустрічей цих двох команд – 10:0 на користь німців. Чи є результат закономірним і на що розраховувати «гірникам» в подальших матчах.

Місія нездійсненна для «Шахтаря»

В цьому розіграші Ліги чемпіонів найважчим суперником «помаранчево-чорних» є «Боруссія» з Мьонхангладбаху. На це вказує не тільки результат зустрічей, а і характер гри: «Шахтарю» нічого протиставити опонентам з Німеччини.

На принциповий і надважливий матч проти німців тренер «гірників» випустив мікс з молоді і перевірених виконавців. Місце на полі знайшли для Степаненка, Мораєса, Кривцова і П’ятова (він «впорався» не краще Трубіна). Поряд з ветеранами вийшли Тете, Додо, Соломон та інші. Позитивного результату цей склад не приніс.

В першому таймі сталося продовження київського матчу. Німці високо зустрічали суперників, застосовували командний пресинг і повністю захопили центр поля. Гострі моменти постійно виникали біля воріт П’ятова. Постійний тиск вилився в пенальті у ворота українців. Штіндль зробив рахунок 1:0. Після цього «Боруссія» забила ще двічі. А «Шахтар» в першому таймі завдав два удари в напрямку воріт Зоммера – у площину не влучали.

Три голи у наші ворота прийшли зі стандартів. «Ми дуже багато працюємо над стандартами, але розв'язати проблему ніяк не вдається. «Шахтар» намагався вище пресингувати «Боруссію», щоб не доводити справу до стандартів. Але, на жаль, уникнути їх повністю не вдалося. У нас була стратегія обмежити стандарти, але суперник все одно з кількох моментів зумів забити», - сказав тренер «гірників» Луїш Каштру.

Справедлива поразка

В другому таймі господарі зустрічі віддали м’яч і грали від суперника. На характер матчу це ніяк не вплинуло. У «Шахтаря» попереду не вдавалося нічого. Комбінаційна гра відсутня, динаміки на флангах немає, спортивна злість зникла ще в Києві. Четвертий гол випадково прилетів у ворота «Шахтаря». За статистичними показниками українці мали можливість переломити хід поєдинку: кількість ударів 14:12 (з них у площину – 6:3) на користь німців, а володіння м’ячем 53:47 за українцями. Втім, характер гри не відповідає цифрам.

«Шахтар» програв всі важливі єдиноборства, не догравав епізоди до кінця, діяв пасивно у відборі і беззубо в атаці. Єдине, що вдалося створити – це два моменти наприкінці зустрічі. «Гірники» вже давно не виглядали настільки жалюгідно. Команда з Мьонхенгладбаху не підлаштовувалася під гру суперника, вона використовували свої сильні сторони (гру на стандартах, габарити гравців, комбінаційну гру, удари з-за меж штрафного майданчика).

«Я перший, хто відчуває відповідальність. Мені тиску зі сторони не треба. Я сам на себе тисну. Якщо результати не найкращі – тренер відповідальний. Я це розумію», - підсумував на післяматчевій пресконференції тренер «Шахтаря» Луїш Каштру.

Ми провалили завдання

Після поразки в Німеччині «Шахтар» значно ускладнив собі життя в найпрестижнішому європейському турнірі. Тепер складно розраховувати не тільки на Лігу чемпіонів, а і взагалі на єврокубкову весну.

Маючи чотири залікові пункти в активі, «гірникам» доведеться грати проти мотивованих продовжити євросезон «Інтера» і «Реала». Теоретично у нас є шанси й на Лігу чемпіонів, на практиці – мізерна вірогідність посісти третю сходинку в групі. Варто брати пункти з топами і розраховувати на сприятливі результати у паралельних матчах.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: ФК "Шахтар", Sport Arena