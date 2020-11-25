Соцмережі - про технічну поразку від УЄФА : "Такий футбол нам не потрібен"

Українські вболівальники обговорюють скандальне рішення УЄФА.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Ми не несемо відповідальності за цей результат"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко: "Історія зі скасуванням матчу Швейцарія-Україна продемонструвала, що протокол УЄФА “Повернення до гри” потребує серйозних змін і доповнень"

"Найгучніша перемога збірної Швейцарії" - так прокоментував асистент головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Шовковський рішення апеляційного комітету УЄФА про технічну поразку України у матчі Ліги Націй зі Швейцарією.