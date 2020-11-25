Соцмережі - про технічну поразку від УЄФА :

Соцмережі - про технічну поразку від УЄФА : "Такий футбол нам не потрібен"

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Укрінформ
Українські вболівальники обговорюють скандальне рішення УЄФА.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко: "Ми не несемо відповідальності за цей результат"

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко: "Історія зі скасуванням матчу Швейцарія-Україна продемонструвала, що протокол УЄФА “Повернення до гри” потребує серйозних змін і доповнень"

"Найгучніша перемога збірної Швейцарії" - так прокоментував  асистент головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Шовковський рішення апеляційного комітету УЄФА про технічну поразку України у матчі Ліги Націй зі Швейцарією.

Колишній  міністр культури В'ячеслав Кириленко: "Все ж таки думалося, що UEFA визначить переможця матчу Швейцарія-Україна жеребом. Хоча і це не був би спортивний принцип"

Футбольний журналіст телеканалу "2+2", ведучий програми "Про футбол" Ігор Циганик: "А може нам не потрібно більше грати в Лізі націй?"

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