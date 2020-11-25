Рішення по матчу Швейцарія - Україна буде до ранку 26 листопада - генсек УАФ

Генеральний секретар і віце-президент Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, коли винесуть вердикт УЄФА відносно скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна.

Апеляційний комітет УЄФА може оголосити рішення до ранку 26 листопада, повідомив Запісоцький в інтерв'ю "Футбол NEWS".

"У нас була досить глибока дискусія. Було півтори години дебатів - це досить багато. Була глибока, юридична дискусія. Як пообіцяв глава апеляційного комітету, рішення ми отримаємо до завтрашнього ранку. Це рішення може бути оскаржене в Лозанні", - сказав генсек асоціації.

Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу в онлайн-режимі, вислухавши аргументи обох сторін. Варіантів розвитку подій кілька - технічна поразка однієї з команд, перенесення гри на іншу дату або ж визначення результату матчу за допомоги жереба.

Як повідомлялося, УЄФА скасував матч Ліги націй між Швейцарією та Україною, який мав відбутися 17 листопада, через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка. Це рішення УЄФА прийняв через те, що швейцарска влада посадила українську збірну на карантин.

Фото: footballua.tv.