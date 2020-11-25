Ярмоленко не залишить «Вест Гем» до закінчення контракту

Інформація про те, що український футбольний хавбек Андрій Ярмоленко збирається розірвати контракт з англійським клубом "Вест Гем" заради переходу до турецького "Фенербахче", є фейком.

Про це повідомляє ТаТоТаке на YouTube із посиланням на агента Ярмоленка Вадима Шаблія.

"У Ярмоленко немає ніяких думок про зміну команди, в тому числі - на турецьку, до закінчення контракту", - зазначається у повідомленні.

Агент 31-річного хавбека збірної України підтвердив, що контракт гравця з лондонським клубом розрахований до 30 червня 2022 року.

Додамо, що Ярмоленко виступає за "Вест Гем" з липня 2018 року.

Фото: twitter.com/westham.