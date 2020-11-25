Маркевич: Для виступу у єврокубках «Динамо» треба доукомплектувати

Голова комітету національних команд Української асоціації футболу Мирон Маркевич прокоментував поразку київського "Динамо" від іспанської "Барселони" (0:4) в 4-у турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Заслужений тренер України заявив, що "Динамо" треба доукомплектувати, повідомляє 1927.kiev.ua.

"З таким складом "Барселони" можна було зіграти унічию, але відчувалася різниця в класі, в усьому - тактична побудова, настрій команди, володіння м'ячем, техніка. На полі були дві різні команди. "Барселона" показала нашим дитячим і юнацьким тренерам основу основ футболу - робота з м'ячем. Коли він відскакує від гравця на три метри - про що можна говорити. Варто з цього й починати і по-іншому готувати футболістів. Дуже впадає в око різниця. У суперника м'яч "прилипає" до ніг... Усе вирішить матч з "Ференцварошем". Киянам потрібно вигравати у грудні в угорського клубу і виходити до Лігу Європи.. Молодь киян отримала серйозний досвід у матчах Ліги чемпіонів. У "Динамо" є хороший кістяк з молодих гравців, але для виступів у Лізі Європи команду треба доукомплектувати" , - сказав Маркевич.

Фото: uaf.ua.