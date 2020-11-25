«Зоря» взяла на матч з АЕКом 20 футболістів

«Зоря» взяла на матч з АЕКом 20 футболістів

Укрінформ
Головний тренер луганського футбольного клубу "Зоря" Віктор Скрипник на матч 4-го туру Ліги Європи проти гречемкого АЕКа взяв 20 футболістів.

Про це повідомляє пресслужба ФК "Зоря", пепредает Укрінформ.

Склад "Зорі":

воротарі - Василь, Шевченко, Мацапура;

захисники - Вернидуб, Абу-Ханна, Фаворов, Піддубний;

півзахисники - Хомченовський, Іванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Циганик;

нападники - Кочергін, Луньов, Перович, Гладкий, Кабаєв, Громов, Саядманеш.

Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч АЕК - «Зоря» в Лізі Європи УЄФА

Зустріч АЕК - "Зоря" відбудеться в Афінах 26 листопада і розпочнеться о 19.55.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-