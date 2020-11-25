В Німеччину за реваншем

Прогноз на матч Ліги чемпіонів «Боруссія» М – «Шахтар».

Попри поразку в минулому турі від німецької команди, «Шахтар» має досить непогані шанси, аби зіграти у весняній частині найпрестижнішого європейського клубного турніру. Очевидно, що тренерський штаб проведе роботу над помилками, а вже у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів ми побачимо зовсім іншу гру у виконанні підопічних Луїша Каштру. За оцінками аналітиків Parimatch вірогідність того, що «Шахтар» не програє складає майже 40%, що загалом вселяє оптимізм у сподівання українських вболівальників.

Головною причиною такого результату на НСК «Олімпійський» став дуже високий та щільний пресинг «Боруссії» на половині поля «гірників» та помилки захисної ланки при спробі вийти із оборони в атаку. Аби усунути ці недоліки в центрі поля з перших хвилин поєдинку на полі слід очікувати Тараса Степаненка, який повернувся після хвороби. А нав’язати боротьбу атакувальним гравцям суперника зможе награна пара центрбеків Сергій Кривцов - Микола Матвієнко.

Натомість у команди з Мьонхенгладбаху з’явилися певні кадрові проблеми. Через травму не зіграє центральний півзахисник «Боруссії» Йонас Хоффман. А лівий захисник Рамі Бенсабаїні, а також головний герой першого поєдинку та автор трьох з шести голів у ворота української команди – Алассан Плеа здали позитивні тести на коронавірус.

До слова, на вихідних у внутрішніх чемпіонатах обидві команди не змогли здобути перемоги. «Шахтар», залишившись в меншості ще в першому таймі, забив в дебюті другого, але швидко пропустив у відповідь від «Олександрії». Матч завершився із рахунком 1:1. Із таким же результатом закінчився матч між «Боруссією» та «Аугсбургом». Суперники донеччан вийшли вперед вже на 5-й хвилині, але втратили переможний результат за кілька хвилин до завершення основного часу матчу, навіть попри те, що суперник грав із 65-ї хвилини в меншості.

Очевидно, що не слід очікувати повторення розгромного результату першої зустрічі, у «Шахтаря» є всі шанси повернутися із Німеччини з очками, адже вони так потрібні команді Луїша Каштру для продовження боротьби у Лізі чемпіонів.

Фото: сайт ФК "Шахтар"