Квитків не продавали, Мессі не приїхав

На порожньому НСК «Олімпійський» київське «Динамо» зазнало болючої поразки від другого складу «Барселони».

Київське «Динамо» програло вдома «Барселоні» з розгромним рахунком 0:4 в четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів. В першому таймі кияни могли повести в рахунку – в другій половині зустрічі іспанці декласували свого опонента. Дійство відбувалося за порожніх трибун. В Україні лютує коронавірус.

На підступах до арени

Після жеребкування групового етапу найпрестижнішого європейського турніру кожен український вболівальник марив можливістю відвідати київський матч проти «Барселони». В українському футболі вже давно вималювалася тенденція ходити «на суперника» (відвідувати матчі лише з топ-колективами). Цього разу привід сходити точно був би, але квитків не продавали, ще й Мессі не приїхав.

За годину до початку матчу довкола НСК «Олімпійського» стовпотворіння не було зовсім. Відчуття того, що «Динамо» скоро гратиме проти легендарної «Барселони» навіть не з’являлося. Що більше, зрозуміти унікальність цього матчу можна було лише з поодиноких розмов охоронців. Стражів порядку вистачало, адже матч грали під егідою УЄФА і вимоги до безпеки були високими.

Біля самих турнікетів згуртовано стояла компанія молодиків. Їх цікавила можливість потрапити на стадіон. Я зміг «пробратися» на територію арени лише після їхнього схвалення. «А, журналіст, ну тоді проходь давай», - лунало від когось з них. Ближче до входу на територію арени грала музика. Свято футболу...

Безпосередньо на території стадіоні не було нікого, окрім декількох стюардів. Колись довжелезні черги за пивом і сухариками, туман від нервового паління цигарок здаються вигадкою. Гробова тиша: чути вказівки тренерів на передматчевій розминці.

«Зірки» сяяли для телеекранів

Футбольне поле світиться, сьогодні прожекторам допомагають висококласні футболісти. А на трибунах пусто. Ті ж таки стюарди допомагають журналістам знайти свої місця. Серед вболівальників лише заповнена ложа преси. Диктор по стадіону почав оголошувати склади команд і відлуння охопило чашу НСК «Олімпійського».

Зі стартовим свистком розпочалася торгівля. Відсутність фанів вкрай відчутно вплинула на градус зустрічі, на атмосферу боротьби. Футбольний матч перетворився на звичайний базар, на недільне тренування. Кожна дія футболістів на полі коментувалася тренерськими штабами. Особливо відчайдушно висловлювався воротар «Барселони» Марк-Андре Тер Штеген, раз по раз в першому таймі зітхав головний тренер каталонців Рональд Куман. «В першому таймі не вдалося забити, варто було діяти краще», - скаже тренер «Барси» після зустрічі.

Перший тайм варто записати в актив київському «Динамо»: ми щонайменше двічі серйозно загрожували воротам суперника. Не вистачило останнього удару: по м’ячу все ж варто влучати. Два підходи киян до карного майданчика спричинили «фурор» серед журналістів. Дехто навіть підвівся.

В другому таймі ні пари з вуст

Під час перерви представники преси розважалися по-різному: хтось перевіряв ставки, хтось палив, хтось наливав чаю з термоса. Перед початком другого тайму всі сумлінно сіли за свої місця і замовкли до фінального свистка.

Нереалізовані моменти в першому таймі зіграли з українцями злий жарт в другій половині. Ми отримали чотири м’ячі в свої ворота. Клас суперника став вирішальним. Якщо після 0:1 преса ще якось реагувала на перебіг подій, то кожен наступний пропущений м’яч прикручував децибели. Перед фінальним свистком всі вже обговорювали майбутні матчі УПЛ. Там «Динамо» по-справжньому бореться за титул.

Після гри немає нічого: ні суму, ні розчарування. Кожен вболівальник перед екраном телевізора обере для себе емоції. А журналісти тим часом зібралися в конференц-залі. Куману поставили півтора запитання про сьогоднішній матч, іспанських журналістів цікавили справи в середині клубу. Українським медіа слова майже не давали.

Тренер «Динамо» Мірча Луческу підсумував гру довгим спічем. Після нього питати щось не мало сенсу. «Ми мали свої моменти, гол змінив би ситуацію на полі. Попри це у «Барселони» фантастичні гравці. Їхній склад коштує понад чотириста мільйонів євро», - сказав Луческу на післяматчевій пресконференції.

Подібні матчі – це свято футболу (особливо для країн з таким рівнем внутрішнього чемпіонату, як у нас). Попри це, відсутність вболівальників робить з довгоочікуваної гри звичайний спаринг. У гравців не вистачає мотивації викладатися на сто відсотків за порожніх трибун.

В боротьбі за «євровесну»

Результат цього матчу ніяк не впливає на цілі київського «Динамо» в Лізі чемпіонів. Наша мета – це третє місце в групі й вихід у весняну частину Ліги Європи. Для цього треба обіграти угорський «Ференцварош». На цей надважливий матч команда має підійти максимально дієздатним складом. Всім здоров’я.

Віталій Ткачук, Київ