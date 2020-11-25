Буяльський: всі розуміють, що чотири голи – це багато

Один з лідерів «Динамо» вважає, що команда провалила другий тайм.

Півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський прокоментував ua.tribuna.com розгромну поразку від «Барселони» (0:4) в матчі Ліги чемпіонів.

«Нічого не сталося, програли і все. Ми грали проти «Барселони», у якої молоді футболісти коштують по 30-40 мільйонів. Це наш рівень. Поки сили були, ми контролювали і намагалися, але складно грати весь матч без м'яча. Опустили руки, тому що складно було психологічно переломити цю гру.

У перерві домовлялися грати так само, як і в першому таймі. Планували вибігати в атаки з великою кількістю футболістів, але у нас не вийшло. Відразу говорив, що буде складно в другому матчі проти «Барселони». Коли футболісти довго не грають, то виходять проявити себе з подвійною чи потрійною мотивацією. У їхньому випадку, у них все виходило. Будь-який наш момент міг вирішити результат матчу, але коли граєш з «Барселоною». Могли забити два, а вони нам – три. Прикро, що добре грали в першому таймі, а в другому так погано зіграли після першого пропущеного.

Все буде вирішуватися у нас вдома в матчі проти «Ференцвароша». У роздягальні було спустошення, не до розмов. Всі розуміють, що чотири голи – це багато. Група попалася не найкраща, потрібно бути реалістами. Може, психологічно ще не готові, але ми підійдемо поступово», - заявив Буяльський.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» поступилося «Барселоні» в матчі Ліги чемпіонів (0:4). Після цієї поразки кияни втратили шанси на вихід в плей-офф. «Динамо» залишається з одним очком в турнірній таблиці і ділить третє місце з «Ференцварошем».

Фото: facebook.com/fcdynamo.ua