Cьогодні «Шахтар» зустрічається з «Боруссією» в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти донецького «Шахтаря» у середу, 25 листопада, проведуть поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому «гірники» у Німеччині зійдуться з менхенгладбахською «Боруссією».

Матч «Боруссія» - «Шахтар» покаже телеканал «Футбол 2». Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 19.55.

Зустріч, яка пройде на «Боруссія-Парк» в Менхенгладбаху, обслуговуватиме бригада арбітрів з Туреччини на чолі з 44-річним Джюнейтом Чакиром.

У минулому турі команди зустрічалися на НСК «Олімпійський» в Києві, де «Шахтар» зазнав рекордної поразки в домашньому матчі у своїй єврокубковій історії - 0:6. Водночас цей результат став найбільшою перемогою менхенгладбахців в Лізі чемпіонів за всю історію.

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів італійський «Інтер» в Мілані зіграє з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 5 очок, «Шахтар» - 4, «Реал» - 4, «Інтер» - 2.