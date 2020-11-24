«Челсі» і «Севілья» першими вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Футболісти англійського "Челсі" та іспанської "Севільї" достроково пробилися у плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

У четвертому турі групового етапу розіграшу "Челсі" у Франції обіграли "Ренн" - 2:1, а "Севілья" з таким же рахунком перемогла в Росії "Краснодар", передає Укрінформ.

Турнірне становище у квартеті Е: "Челсі" - 10 очок, "Севілья" - 10, "Краснодар" - 1, "Ренн" - 1".

У п'ятому турі 2 грудня "Севілья" прийматиме "Челсі", "Краснодар" - "Ренн".