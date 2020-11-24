ФК "Шахтар" оприлюднив заявку на матч з "Боруссією"
Укрінформ
20 футболістів потрапили до заявки донецького "Шахтаря" на виїзний матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти менхенгладбахської "Боруссії".
До списку не потрапив травмований хавбек Тайсон, повідомляє пресслужба "Шахтаря" на сторінці у Twitter.
Заявка ФК "Шахтар":
воротарі - Шевченко, П'ятов, Трубін;
захисники - Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Вітао, Болбат, Бондар;
півзахисники - Степаненко, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Патрік, Майкон, Судаков;
нападники - Мораес, Фернандо.
У заявці також немає Дентіньйо, травмованих Давіта Хочолави, Віктора Корнієнка, Ісмаїлі, Євгена Коноплянки, а також Віктора Коваленка, у якого коронавірус.
Матч відбудеться у Німеччині 25 листопада.