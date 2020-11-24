Луїш Каштру: Поразка 0:6 від «Боруссії» не вплине на гру у відповідь
Наставник української команди, зокрема, зазначив, що образлива домашня поразка не вплине на його гравців, які прагнутимуть перемогти, передає Укрінформ.
"Треба вміти робити висновки і з хорошого, і з поганого. Поразка 0:6 вдома від "Боруссії", звичайно ж, болить і просто так не загоюється. Чи вплине це негативно на настрій перед завтрашнім матчем? Ні, не вплине. Ми проаналізували , зрозуміли, що з нами сталося Ми маємо бути максимально налаштовані і розуміти, чого хочемо від кожного матчу. У нас дуже складна група і, скоріш за все, аби пройти до 1/8 фіналу, нам потрібно буде обігравати "Інтер" або "Реал". Можливо, у протистоянні з таким суперником, як завтра, нічия непоганий результат, але ми працюватимемо лише на перемогу", - заявив Каштру.
Як повідомляв Укрінформ, матч "Боруссія" - "Шахтар" пройде у середу на стадіоні "Боруссія-Парк" у Менхенгладбаху й розпочнеться о 19.55 за київським часом.
В іншому поєдинку 4-го туру групи B ЛЧ у Мілані зіграють італійський "Інтер" та іспанський "Реал".
Турнірне становище після трьох турів: "Боруссія" - 5 очок; "Шахтар" - 4; "Реал" - 4, "Інтер" - 2.
Фото: shakhtar.com.