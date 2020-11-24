Луїш Каштру: Поразка 0:6 від «Боруссії» не вплине на гру у відповідь

Головний тренер футболістів "Шахтаря" Луїш Каштру відповів на запитання журналістів напередодні завтрашнього виїзного матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти німецького клубу "Боруссія" (Менхенгладбах).

Наставник української команди, зокрема, зазначив, що образлива домашня поразка не вплине на його гравців, які прагнутимуть перемогти, передає Укрінформ.

"Треба вміти робити висновки і з хорошого, і з поганого. Поразка 0:6 вдома від "Боруссії", звичайно ж, болить і просто так не загоюється. Чи вплине це негативно на настрій перед завтрашнім матчем? Ні, не вплине. Ми проаналізували , зрозуміли, що з нами сталося Ми маємо бути максимально налаштовані і розуміти, чого хочемо від кожного матчу. У нас дуже складна група і, скоріш за все, аби пройти до 1/8 фіналу, нам потрібно буде обігравати "Інтер" або "Реал". Можливо, у протистоянні з таким суперником, як завтра, нічия непоганий результат, але ми працюватимемо лише на перемогу", - заявив Каштру.

Як повідомляв Укрінформ, матч "Боруссія" - "Шахтар" пройде у середу на стадіоні "Боруссія-Парк" у Менхенгладбаху й розпочнеться о 19.55 за київським часом.

В іншому поєдинку 4-го туру групи B ЛЧ у Мілані зіграють італійський "Інтер" та іспанський "Реал".

Турнірне становище після трьох турів: "Боруссія" - 5 очок; "Шахтар" - 4; "Реал" - 4, "Інтер" - 2.

Фото: shakhtar.com.