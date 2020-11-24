«Житобуд-2» дізнався суперниць в 1/16 жіночої Ліги чемпіонів УЄФА

У Ньйоні (Швейцарія) відбулася церемонія жеребкування 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2020/2021.

Як повідомляє пресслужба УАФ, футболістки харківського клубу "Житлобуд-2" зіграють з казахстанською комсандою "БІІК-Казигурт" з міста Шимкент, яка отримала автоматичину перепустку до цього раунду змагань, передає Укрінформ.

Матчі відбудуться 8-9 грудня в Україні та 15-16 грудня у Казахстані.

Нагадаємо, що у першому відбірковому раунді жіночої Ліги чемпіонів "Житлобуд-2" удома розгромив вірменський "Алашкерт" з рахунком 9:0, а у другому в гостях здолав футболісток боснійського "Сараєво-2000" - 2:0.

Фото: uaf.ua.