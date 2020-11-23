Визначилися дати матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила дати проведення матчів 1/8 фіналу Кубка України.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, п'ять поєдинків четвертого етапу (1/8 фіналу) розіграшу Кубка України сезону-2020/21 будуть зіграні 2 грудня і один - 16 грудня, передає Укрінформ.

Кубок України. 1/8 фіналу.

2 грудня:

«Верес» (Рівне) - «Маріуполь» - 13.00

«Нива» (Вінниця) - «Колос» (Ковалівка) - 13.00

«Агробізнес» (Волочиськ) - «Ворскла» (Полтава) - 14.00

«Олександрія» - «Минай» - 16.30

«ВПК-Агро» (Шевченківка) - «Дніпро-1» - час уточнюється.

16 грудня:

«Десна» (Чернігів) - «Зоря» (Луганськ) - час уточнюється.

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Чвертьфінали Кубка України пройдуть в березні 2021 року. З цього раунду до турніру приєднаються київське «Динамо» і донецький «Шахтар».