Засмучений відсутністю Мессі, хотілося зіграти проти нього – Миколенко

Один з лідерів «Динамо» каже, що вже відновився після коронавірусу.

Захисник «Динамо» Віталій Миколенко зізнався, що засмучений тим, що проти киян в матчі Ліги чемпіонів не зіграє лідер «Барселони» Ліонель Мессі, повідомляє Укрінформ.

«Стосовно Мессі та інших травмованих гравців – чесно, засмучений. Тому що я в Барселоні не грав, хотілося зіграти проти такого гравця, як Мессі.

Як почуваюся після одужання від коронавірусу? У нас була роздруківка, матч проти «Інгульця» був одним з кращих по спринту, біговій роботі. Тому не можу сказати, що щось втратив після ковіду. Я багато пропустив – 18 днів. Зараз цілком відновився», - сказав Миколенко на передматчевій пресконференції.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» зіграє з «Барселоною» у вівторок, 24 листопада. Початок гри Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» - о 22:00. У першому колі кияни поступилися команді Мессі (1:2).