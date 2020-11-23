Форвард «Миная» Нурієв став кращим футболістом 10 туру чемпіонату УПЛ

Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 10-го туру чемпіонату країни.

За підсумком голосування перемогу здобув нападник закарпатського "Миная" Анатолій Нурієв, який випередив півзахисника київського "Динамо" Дениса Гармаша та голкіпера "Львова" Ореста Костика, повідомляє пресслужба УПЛ. У матчі "Манай" - "Дніпро-1" (3:2) Нурієв забив два м'ячі. Читайте також: Шевченко - наймолодший тренер серед наставників футбольного Євро До складу експертної ради УПЛ входили Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Леонід Буряк, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев та інші футбольні спеціалісти. Фото: ua-football.com.