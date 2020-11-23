Глава Африканської конфедерації футболу відсторонений на 5 років від футбольної діяльності

Президент Африканської конфедерації футболу (CAF) Ахмад Ахмад, який також обіймає посаду віцепрезидента Міжнародної федерації футболу (ФІФА), на п'ять років відсторонений від будь-якої футбольної діяльності за порушення різних етичних кодексів.

Як йдеться в заяві ФІФА, розслідування поведінки Ахмада з 2017 по 2019 рік стосувалося питань управління CAF, включаючи організацію та фінансування паломництва в Мекку, його участь в угодах CAF з компанією з виробництва спортивного обладнання Tactical Steel, а також інші види діяльності, передає Укрінформ.

Сам Ахмад заперечував звинувачення в свою адресу і мав намір висувати свою кандидатуру на нових виборах глави CAF, які були заплановані на березень 2021 року.

Фото: imago images.