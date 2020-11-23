Юрій Максимов - кращий тренер 10 туру чемпіонату УПЛ

Головного тренера полтавської футбольної команди "Ворскла" Юрій Максимов визнали кращим наставником 10-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

У неділю полтавці упевнено обіграли вдома ковалівський "Колос" - 3:0.

Максимов отримав 4,8 бала з 5-ти можливих.

"Ворскла" йде на 3-у місці в УПЛ, відстає від донецького "Шахтаря" на 1 очко та від київського "Динамо" - на 4.

Фото: uafc.org.ua.