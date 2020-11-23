Іспанський гонщик впав посеред траси і дивом ухилився від 6 мотоциклів
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Укрінформ
У Португалії іспанський мотогонщик Арон Канет не впорався з керуванням і впав на трасу і дивом ухилився від 6 мотоциклів.
Про це повідомляє MotoGP.
A rollercoaster crash for @aroncanet44 💥— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2020
The Spaniard was lucky to escape this scary accident at Turn 8! 😱#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/7e9iPvGKym
Інцидент стався На етапі перегонів Moto2.
19-річному спортсмену вдалося уникнути зіткнення, яке могло б мати сумні наслідки як для нього самого.