Підгрушна і Підручний виграли контрольні гонки перед Кубком світу з біатлону

Підгрушна і Підручний виграли контрольні гонки перед Кубком світу з біатлону

Укрінформ
У Воукатті (Фінляндія) 22 листопада відбулися контрольні індивідуальні гонки перед початком Кубка світу, в яких брали участь біатлоністи України, Болгарії, США та Фінляндії.

Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, жіночу 10-кілометрову дистанцію виграла українка Олена Підгрушна, її співвітчизник Дмитро Підручний переміг у чоловічому старті на 12 км, передає Укрінформ.

Результати гонок.

Індивідуальна гонка (10 км). Жінки.

1.  Олена Підгрушна (Україна), 5 промахів - 37 хвилин 8 секунд

2.  Віта Семеренко (Україна), 2 промахи - відставання 4 секунди

3.  Дар'я Блашко (Україна), 4 промахи - відставання 17 секунд

4.  Катерина Бех (Україна), 4 промахи - відставання 40 секунд

...10.  Валя Семеренко (Україна), 5 промахів - відставання 2 хвилини 5 секунд.

Читайте також: Біатлон: українка Блашко виграла контрольний спринт перед Кубком світу

Індивідуальна гонка (12 км). Чоловіки.

1.  Дмитро Підручний (Україна), 3 промахи - 32 хвилини 25 секунд

2.  Богдан Цимбал (Україна), 5 промахів - відставання 18 секунд

3.  Володимир Ілієв (Болгарія), 4 промахи - відставання 32 секунди

...4.  Тарас Лесюк (України), 4 промахи - відставання 41 секунда

...7.  Артем Прима (Україна), 5 промахів - відставання 1 хвилина 32 секунди

...11.  Руслан Ткаленко (Україна), 7 промахів - відставання 2.02

12.  Антон Дудченко (Україна), 8 промахів - відставання 2.48.

Читайте також: Визначено склад збірної України на перші етапи Кубка світу з біатлону

Перший етап Кубка світу розпочнеться 28 листопада у Контіолахті (Фінляднія).

Фото: biathlon.com.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-