Підгрушна і Підручний виграли контрольні гонки перед Кубком світу з біатлону
Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, жіночу 10-кілометрову дистанцію виграла українка Олена Підгрушна, її співвітчизник Дмитро Підручний переміг у чоловічому старті на 12 км, передає Укрінформ.
Результати гонок.
Індивідуальна гонка (10 км). Жінки.
1. Олена Підгрушна (Україна), 5 промахів - 37 хвилин 8 секунд
2. Віта Семеренко (Україна), 2 промахи - відставання 4 секунди
3. Дар'я Блашко (Україна), 4 промахи - відставання 17 секунд
4. Катерина Бех (Україна), 4 промахи - відставання 40 секунд
...10. Валя Семеренко (Україна), 5 промахів - відставання 2 хвилини 5 секунд.
Індивідуальна гонка (12 км). Чоловіки.
1. Дмитро Підручний (Україна), 3 промахи - 32 хвилини 25 секунд
2. Богдан Цимбал (Україна), 5 промахів - відставання 18 секунд
3. Володимир Ілієв (Болгарія), 4 промахи - відставання 32 секунди
...4. Тарас Лесюк (України), 4 промахи - відставання 41 секунда
...7. Артем Прима (Україна), 5 промахів - відставання 1 хвилина 32 секунди
...11. Руслан Ткаленко (Україна), 7 промахів - відставання 2.02
12. Антон Дудченко (Україна), 8 промахів - відставання 2.48.
Перший етап Кубка світу розпочнеться 28 листопада у Контіолахті (Фінляднія).
Фото: biathlon.com.ua.