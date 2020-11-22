Підгрушна і Підручний виграли контрольні гонки перед Кубком світу з біатлону

У Воукатті (Фінляндія) 22 листопада відбулися контрольні індивідуальні гонки перед початком Кубка світу, в яких брали участь біатлоністи України, Болгарії, США та Фінляндії.

Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, жіночу 10-кілометрову дистанцію виграла українка Олена Підгрушна, її співвітчизник Дмитро Підручний переміг у чоловічому старті на 12 км, передає Укрінформ. Результати гонок. Індивідуальна гонка (10 км). Жінки. 1. Олена Підгрушна (Україна), 5 промахів - 37 хвилин 8 секунд 2. Віта Семеренко (Україна), 2 промахи - відставання 4 секунди 3. Дар'я Блашко (Україна), 4 промахи - відставання 17 секунд 4. Катерина Бех (Україна), 4 промахи - відставання 40 секунд ...10. Валя Семеренко (Україна), 5 промахів - відставання 2 хвилини 5 секунд. Читайте також: Біатлон: українка Блашко виграла контрольний спринт перед Кубком світу Індивідуальна гонка (12 км). Чоловіки. 1. Дмитро Підручний (Україна), 3 промахи - 32 хвилини 25 секунд 2. Богдан Цимбал (Україна), 5 промахів - відставання 18 секунд 3. Володимир Ілієв (Болгарія), 4 промахи - відставання 32 секунди ...4. Тарас Лесюк (України), 4 промахи - відставання 41 секунда ...7. Артем Прима (Україна), 5 промахів - відставання 1 хвилина 32 секунди ...11. Руслан Ткаленко (Україна), 7 промахів - відставання 2.02 12. Антон Дудченко (Україна), 8 промахів - відставання 2.48. Читайте також: Визначено склад збірної України на перші етапи Кубка світу з біатлону Перший етап Кубка світу розпочнеться 28 листопада у Контіолахті (Фінляднія). Фото: biathlon.com.ua.