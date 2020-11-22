«Десна» програла «Львову» у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Матч на стадіоні ім. Ю. Гагаріна у Чернігові завершився з рахунком 1:0 на користь львів'ян, передає Укрінформ.

Автором вирішального голу став 24-річний форвард "Львова" Максим Грисьо, який відзначився на 22-й хвилині.

У неділю, 22 листопада, також зіграють полтавська "Ворскла" і ковалівський "Колос".

Результати інших матчів туру:

"Рух" (Львів) - "Маріуполь" - 0:0;

"Інгулець" (Петрове) - "Динамо" (Київ) - 0:2

голи: Денис Гармаш (15-та хвилина), Микола Шапаренко (80);

"Шахтар" (Донецьк) - "Олександрія" - 1:1

голи: Додо (47) - Євген Банада (53);

"Минай" - "Дніпро-1" - 3:2

голи: Анатолій Нурієв (45+3, з пенальті, 90), Василь Пиняшко (79) - Олексій Хобленко (15, з пенальті), Дмитро Коркішко (90+6, з пенальті).

Зустріч між "Олімпіком" та луганською "Зорею" 21 листопада не відбулася через спалах коронавірусу в донецькій команді.

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (10), "Колос" - 15 (9), "Олександрія" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Маріуполь" - 13 (10), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро-1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Львів" - 7 (9), "Рух" - 5 (10).

Фото: ФК «Десна».