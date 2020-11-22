Суперліга: «Миколаїв» обіграв «Харківських Соколів»

Клуб з Миколаєва здобув другу перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 7-го ігрового тижня «Миколаїв» переміг вдома «Харківських Соколів» - 81:73, повідомляє Укрінформ.

В поєдинку команд з нижньої частини таблиці перемогу здобув «Миколаїв» - 81:73. Це лише друга перемога миколаївців в 9 матчах цього сезону. Найрезультативніший гравець матчу: Натан Едріан («Миколаїв») – 21.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Дніпро» - 19 (10), «Київ-Баскет» - 18 (9), «Прометей» - 17 (10), «Запоріжжя» - 15 (10).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 7-го ігрового тижня «Будівельник» (Київ) переміг вдома «Запоріжжя» - 87:80.

Фото: сайт ФБУ