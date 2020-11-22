«Минай» обіграв «Дніпро-1» у чемпіонаті України з футболу

На стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився черговий поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Закарпатський "Минай" здобув вольову перемогу над "Дніпром-1" - 3:2, передає Укрінформ.

Форвард гостей Олексій Хобленко відкрив рахунок на 15-й хвилині з пенальті. Нападник господарів Анатолій Нурієв також з 11-метрової позначки відновив рівновагу на 3-й компенсованій хвилині першого тайму. Після перерви півзахисник Василь Пиняшко (79) та Анатолій Нурієв (90) принесли перемогу "Минаю", незважаючи на реалізований пенальті Дмитром Коркішко (90+6).

"Дніпро-1" догравав зустріч у меншості. На 68-й хвилині червону картку отримав Олексій Хобленко.

У неділю, 22 листопада, також зіграють чернігівська "Десна" і "Львів", полтавська "Ворскла" і ковалівський "Колос".

Результати інших матчів туру:

"Рух" (Львів) - "Маріуполь" - 0:0;

"Інгулець" (Петрове) - "Динамо" (Київ) - 0:2

голи: Денис Гармаш (15-та хвилина), Микола Шапаренко (80);

"Шахтар" (Донецьк) - "Олександрія" - 1:1

голи: Додо (47) - Євген Банада (53).

Зустріч між "Олімпіком" та луганською "Зорею" 21 листопада не відбулася через спалах коронавірусу в донецькій команді.

Турнірне становище: "Динамо" - 23 очки (після 10-ти ігор), "Шахтар" - 20 (10), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (9), "Колос" - 15 (9), "Олександрія" - 14 (10), "Олімпік" - 13 (9), "Маріуполь" - 13 (10), "Зоря" - 11 (9), "Минай" - 9 (9), "Дніпро-1" - 8 (10), "Інгулець" - 7 (10), "Рух" - 5 (10), "Львів" - 4 (8).

Фото: ФК "Минай".