Гандболістки «Галичанки» вийшли до 1/8 фіналу Єврокубка

Львівська “Галичанка” вдруге перемогла чемпіонок Північної Македонії гандбольний клуб “Куманово” та вийшла до 1/8 фіналу Європейського Кубка (European Cup).

Як повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України (ФГУ), обидва матчі протистояння пройшли у Львові, передає Укрінформ.

Після беззаперечного успіху у першій грі 33:17 команда Віталія Андронова була сильніою і в повторній зустрічі - 31:25. За сумою двох поєдинків - 64:42 на користь чемпіонок України.

Згідно розкладу Європейської гандбольної федерації (ЄГФ) матчі 1/8 фіналу Європейського Кубка заплановані на 9/10 та 16/17 січня. Суперника "Галичанки" має визначити жеребкування.

Фото: ГК "Галичанка".