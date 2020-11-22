Український форвард пропустить найближчі матчі «Гента».

Український нападник «Гента» Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Nieuwsblad.

Він був у заявці команди на матч чемпіонату Бельгії з «Шарлеруа» (зіграють 22 листопада), але тепер пропустить поєдинок. На початку тижня Яремчук був в розташуванні збірної України, де захворіли ковідом кілька футболістів.

24-річний футболіст вже отримував позитивний тест на коронавірус на початку серпня. Але повторний результат був тоді негативним.

У цьому сезоні Яремчук забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі в 15 матчах за «Гент».