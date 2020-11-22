Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус

Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус

Укрінформ
Український форвард пропустить найближчі матчі «Гента».

Український нападник «Гента» Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє Nieuwsblad.

Він був у заявці команди на матч чемпіонату Бельгії з «Шарлеруа» (зіграють 22 листопада), але тепер пропустить поєдинок. На початку тижня Яремчук був в розташуванні збірної України, де захворіли ковідом кілька футболістів.

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24-річний футболіст вже отримував позитивний тест на коронавірус на початку серпня. Але повторний результат був тоді негативним.

У цьому сезоні Яремчук забив 8 голів і віддав 3 результативні передачі в 15 матчах за «Гент».

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