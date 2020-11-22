«Шахтар» видав другий найгірший старт в 21-у столітті

Команда Луїша Каштру набрала лише 20 очок в 10 матчах.

Зігравши внічию з «Олександрією» в матчі 10-го туру УПЛ, «Шахтар» втратив очки в п'ятому поєдинку з 10 зіграних на старті чемпіонату. 20 балів після 10 турів – другий найгірший результат донецького клубу в 21-м столітті, повідомляє SportArena.

Більш невдало «Шахтар» стартував в тріумфальному для себе на європейській арені сезоні-2008/2099. Тоді у «гірників» після 10 турів було 12 очок: дві перемоги, дві поразки і шість нічиїх.

Відзначимо, що в новому столітті «Шахтар» також вдруге не зміг перевершити планку в 20 балів після 10 зіграних турів. Вперше це сталося в тому ж 2008-му.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок «Шахтар» вилетить до Німеччини, де в середу відбудеться поєдинок 4-го туру Ліги чемпіонів проти «Боруссії» (Мьонхенгладбах).