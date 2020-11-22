Медведєв обіграв Надаля і вийшов у фінал Підсумкового турніру АТР
Укрінформ
Представник Росії Данило Медведєв став другим фіналістом Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).
У півфіналі Медведєв в трьох сетах обіграв іспанця Рафаеля Надаля - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, передає Укрінформ.
У фіналі Медведєв зійдеться з австрійцем Домініком Тімом, який в свою чергу взяв гору над першою "ракеткою" світу сербом Новаком Джоковичем.
Фінальний поєдинок між Медведєвим і Тімом відбудеться 22 листопада.
Призовий фонд Підсумкового турніру АТР становить $9 млн.
Фото: Getty Images.