Медведєв обіграв Надаля і вийшов у фінал Підсумкового турніру АТР

Представник Росії Данило Медведєв став другим фіналістом Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (Nitto ATP Finals).

У півфіналі Медведєв в трьох сетах обіграв іспанця Рафаеля Надаля - 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, передає Укрінформ.

У фіналі Медведєв зійдеться з австрійцем Домініком Тімом, який в свою чергу взяв гору над першою "ракеткою" світу сербом Новаком Джоковичем.

Фінальний поєдинок між Медведєвим і Тімом відбудеться 22 листопада.

Призовий фонд Підсумкового турніру АТР становить $9 млн.

Фото: Getty Images.