Українська дзюдоїстка Каланіна виграла

Українська дзюдоїстка Каланіна виграла "бронзу" чемпіонату Європи в Чехії

Укрінформ
У заключний день чемпіонату Європи з дзюдо в Празі (Чехія) збірна України здобула єдину нагороду.

Володаркою бронзової медалі стала кременчужанка Єлізавета Каланіна, яка посіла 3-тє місце у ваговій категорії понад 78 кг, передає Укрінформ.

У сутичці за "бронзу" Каланіна здобула перемогу над німкенею Ясмін Грабовскі.

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Загальнокомандний залік чемпіонату Європи виграла збірна Франції, в активі якої 5 золотих та 3 бронзові нагороди.

Українські дзюдоїсти з однією "бронзою" стали 19-ми серед 40-а країн континенту.

Фото: ijf.org.

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