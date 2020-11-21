Українська дзюдоїстка Каланіна виграла "бронзу" чемпіонату Європи в Чехії
Укрінформ
У заключний день чемпіонату Європи з дзюдо в Празі (Чехія) збірна України здобула єдину нагороду.
Володаркою бронзової медалі стала кременчужанка Єлізавета Каланіна, яка посіла 3-тє місце у ваговій категорії понад 78 кг, передає Укрінформ.
У сутичці за "бронзу" Каланіна здобула перемогу над німкенею Ясмін Грабовскі.
Загальнокомандний залік чемпіонату Європи виграла збірна Франції, в активі якої 5 золотих та 3 бронзові нагороди.
Українські дзюдоїсти з однією "бронзою" стали 19-ми серед 40-а країн континенту.
Фото: ijf.org.