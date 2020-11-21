Біатлон: українка Блашко виграла контрольний спринт перед Кубком світу

У Воукатті (Фінляндія) 21 листопада відбулися перші контрольні гонки перед Кубком світу, в яких брали участь біатлоністи України, Болгарії, США та Фінляндії.

Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, жіночий спринт на 7 км виграла українка Дар'я Блашко, передає Укрінформ.

Результат Дар'ї - 19 хвилин 31,0 секунди (0 промахів на вогневих рубежах). Другою була Марі Едер з Фінляндії (9,0 секунди відставання; 3 промахи), третьою - американка Клер Іган (+31,0; 1).

У чоловіків третім у спринті на 8,5 км українець Дмитро Підручний фінішував третім після представників Фінляндії.

22 листопада у Воукатті пройдуть два контрольні мас-старти (на 12,5 км - у чоловіків та 10 км - у жінок).

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Перший етап Кубка світу відбудеться 28 листопада у Контіолахті (Фінляднія).

Фото: biathlon.com.ua.