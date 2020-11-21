Біатлон: українка Блашко виграла контрольний спринт перед Кубком світу
Укрінформ
У Воукатті (Фінляндія) 21 листопада відбулися перші контрольні гонки перед Кубком світу, в яких брали участь біатлоністи України, Болгарії, США та Фінляндії.
Як повідомляє пресслужба Федерації біатлону України, жіночий спринт на 7 км виграла українка Дар'я Блашко, передає Укрінформ.
Результат Дар'ї - 19 хвилин 31,0 секунди (0 промахів на вогневих рубежах). Другою була Марі Едер з Фінляндії (9,0 секунди відставання; 3 промахи), третьою - американка Клер Іган (+31,0; 1).
У чоловіків третім у спринті на 8,5 км українець Дмитро Підручний фінішував третім після представників Фінляндії.
22 листопада у Воукатті пройдуть два контрольні мас-старти (на 12,5 км - у чоловіків та 10 км - у жінок).
Перший етап Кубка світу відбудеться 28 листопада у Контіолахті (Фінляднія).
Фото: biathlon.com.ua.